Nike : Hausse de 7% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Nike a publié lundi soir un bénéfice net en croissance de 7% à 1,3 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2021-22, soit 0,83 dollar par action, pour une marge brute qui s'est améliorée de 2,8 points à 45,9%.



Le géant américain des articles de sport a vu ses revenus s'accroitre de 1% à 11,4 milliards de dollars. Ils sont restés stables hors effets de changes, les croissances de Nike Direct et de Converse ayant été contrebalancées par un déclin de l'activité grossiste de la marque Nike.



'Alors que nous traversons des défis d'approvisionnement à court terme, nous nous concentrons sur la réalisation de notre stratégie Consumer Direct Acceleration pour nourrir nos perspectives financières à long terme', déclare son CFO Matt Friend.



