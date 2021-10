Nike : Goldman Sachs initie à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a entamé mardi la couverture du titre Nike avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 172 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire américain met en avant (1) un environnement de marché jugé sain en plus de la capacité d'innovation du groupe, (2) un potentiel d'amélioration dans la vente directe aux consommateurs (DTC) bénéfique aux marges, (3) un bilan solide permettant à la fois de réaliser des acquisitions et de rémunérer les actionnaires et (4) une valorisation faisant apparaître une marge de manoeuvre à la hausse après la récente correction provoquée par les difficultés d'approvisionnement.



Si Goldman Sachs reconnaît que ses travaux mettent en lumière de possibles points noirs en Chine, il souligne également que les tendances constatées au niveau des médias sociaux et des applications demeurent, elles, particulièrement robustes.



