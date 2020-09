Nike : Entouré après des trimestriels solides

(CercleFinance.com) - Nike s'envole de près de 11% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication par le groupe d'un BPA du premier trimestre 2020-21 en hausse de 10% à 95 cents, dépassant d'une cinquantaine de cents le consensus.



Les revenus du géant des articles de sport sont restés stables hors effets de changes, Jefferies soulignant que 'la vigueur des ventes directes aux consommateurs a plus que compensé la faiblesse des ventes de gros'.



Le broker pense que l'action Nike 'devrait avoir un biais positif', mais les multiples de valorisation lui semblent 'pleins', l'amenant à rester à 'conserver' sur le titre tout en remontant son objectif de cours de 95 à 117 dollars.



