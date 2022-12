Nike : Entouré après des trimestriels solides

(CercleFinance.com) - Nike s'envole de 13% à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats de deuxième trimestre meilleurs que prévu, avec un BPA en hausse de 85 cents, soit 19 cents de plus que le consensus selon Wedbush, et des revenus en croissance de 27% hors effets de changes.



Le broker note aussi que le fournisseur d'articles de sports a relevé des objectifs annuels, anticipant désormais une croissance de ses revenus 'dans le bas de la plage des 10-20%', avec une croissance plus forte au troisième trimestre qu'au quatrième.



'Nike demeure l'une des plus fortes marques de notre couverture, et après des vents contraires transitoires, les flèches pointent à nouveau dans la bonne direction', juge Wedbush, qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre.



