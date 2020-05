Nike : 'encouragé' par la reprise en Chine et Corée du sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nike s'est dit ce vendredi 'encouragé' par la reprise constatée en Chine et en Corée du Sud, où la grande majorité de ses magasins ont maintenant rouvert.



Alors que le trafic physique dans les magasins reste inférieur aux niveaux de l'an dernier, les tendances sur ces deux marchés progressent, a indiqué le fabricant de vêtements de sport, citant également des taux de conversion 'plus élevés' et une 'forte' demande numérique.



Nike a également déclaré avoir commencé à rouvrir progressivement un petit nombre de ses magasins en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine, au fur et à mesure de l'assouplissement des mesures de quarantaine.



À ce jour, environ 40% de ses magasins en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), 15% en Asie-Pacifique et en Amérique latine (APLA) et 5% en Amérique du Nord, sont ouverts - la plupart du temps avec des heures d'ouverture réduites.







