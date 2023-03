Nike : En légère baisse après une publication mitigée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nike recule de près de 2% à Wall Street, au lendemain de la publication par le fournisseur d'articles de sport de résultats de troisième trimestre comptable supérieurs aux attentes, mais accompagnés de perspectives plus mitigées.



Le groupe a dévoilé mardi soir un BPA en baisse de 9% à 0,79 dollar, bien supérieur à un consensus de 0,55 dollar selon Wedbush, ainsi qu'une croissance des revenus hors effets de changes de 19%, elle aussi meilleure que prévu.



Si la direction a relevé sa prévision de croissance des revenus pour l'ensemble de l'exercice, à 'dans le haut de la plage à un chiffre', le broker note qu'elle a aussi abaissé sa prévision de marge brute annuelle, à -250 points de base.



Ceci conduit Wedbush à réduire son estimation de BPA 2024 de quatre à 3,82 dollars, mais il voit diverses raisons de rester optimiste pour le dossier, comme une normalisation rapide des niveaux de stocks et un début de reprise en Chine.



'La demande des consommateurs reste saine, générant un potentiel de croissance important', estime de son côté Jefferies, s'attendant aussi à ce que 'les vents contraires transitoires sur les coûts s'atténuent lors de l'exercice 2024'.



