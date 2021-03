Nike : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a renouvelé vendredi son opinion 'surperformance' sur Nike tout en relevant son objectif de cours de 162 à 176 dollars.



S'il note que l'équipementier sportif a dévoilé une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel très inférieur aux attentes (+3% contre +9% attendus par le consensus), le broker l'explique par une congestion des ports ayant mis sous pression activité en Amérique du Nord.



Résultat, Nike a adressé en priorité ses stocks à destination de la vente directe aux consommateurs (DTC), mais s'attend à reprendre ses livraisons en faveur des grossistes dès ce trimestre, ce qui amène le groupe à revoir à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel.



'Les difficultés rencontrées par Nike sur le troisième trimestre fiscal s'améliorent très vite et nous pensons que les objectifs établis pour le quatrième trimestre se révéleront particulièrement prudents', conclut-il.



