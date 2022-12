Nike : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé vendredi son objectif de cours sur Nike de 110 à 122 dollars, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre de l'équipementier sportif.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le broker dit considérer le fabricant de vêtements et de chaussures de sport comme une valeur 'incontournable' au sein du secteur de la consommation non-essentielle en vue du puissant rebond qui se profile l'an prochain en Chine avec la réouverture de l'économie.



Le courtier croit aussi savoir que Nike va tenter de rassurer la communauté financière sur le niveau de ses stocks en insistant sur leur impact limité au niveau de ses résultats.



Avec ces deux principaux marchés susceptibles de se redresser après avoir atteint leurs points bas, Credit Suisse estime que la croissance du chiffre d'affaires du groupe américain pourrait s'accélérer à la suite de l'exercice 2022/2023.



