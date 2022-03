Nike : Credit Suisse réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Nike, mais avec un objectif de cours ramené de 176 à 160 dollars, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA pour son troisième trimestre comptable, ainsi que pour les exercices 2022 et 2023.



Le broker voit en effet 'davantage de pressions à court terme sur le BPA du fait d'une liste grandissante de facteurs macroéconomiques (pénuries de stocks, conflit russo-ukrainien, nouveaux confinements en Chine, inflation aux Etats-Unis et en Europe)'.



'Nous pensons que Nike est le nom le mieux équipé dans notre couverture pour faire face aux défis macroéconomiques actuels', juge-t-il cependant, ajoutant percevoir un point d'entrée après un recul de 27% de l'action depuis le début de l'année.



