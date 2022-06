Nike : Credit Suisse abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a abaissé jeudi son objectif de cours sur le titre Nike, qu'il ramène de 165 à 130 dollars avant la parution des résultats de quatrième trimestre de l'équipementier sportif, prévue la semaine prochaine.



Dans une note de recherche, le bureau d'études - qui maintient son opinion 'surperformance' sur la valeur - dit s'attendre à un trimestre 'difficile', marqué par une performance plus mauvaise que prévu en raison des strictes mesures de confinement décidées en Chine.



Malgré cela, et en dépit de chaînes d'approvisionnement qui demeurent toujours aussi tendues, l'analyste souligne que l'appétit des consommateurs pour la marque reste toujours aussi grand et que Nike a sans doute fait tout son possible pour écouler ses stocks sur ses marchés finaux que sont les Etats-Unis et l'Europe.



