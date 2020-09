Nike : Consensus nettement battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Nike a publié mardi soir un bénéfice net en hausse de 11% à 1,5 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit 95 cents par action, un BPA dépassant d'une cinquantaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Le géant des articles de sport a vu ses revenus se tasser de 1% à 10,6 milliards de dollars (avec une stabilité hors effets de changes) et sa marge brute se dégrader de 0,9 point à 44,8% avec l'impact de la Covid-19 sur ses activités.



'Nike se redresse plus vite grâce à une dynamique de marque et à une croissance numérique en accélérations, ainsi qu'à notre concentration sans relâche sur la normalisation de l'offre et de la demande sur le marché', commente le directeur financier Matt Friend.



