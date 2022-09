Nike : Barclays abaisse sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a abaissé ce mardi sa recommandation sur le titre Nike, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours réduit de 125 à 110 dollars.



Dans une note de recherche, le bureau d'études justifie sa dégradation par (1) des inquiétudes concernant la santé de la demande émanant des grossistes, (2) la volatilité persistante du marché chinois, (3) la montée des stocks en Amérique du Nord, qui pose selon lui un risque opérationnel, (4) une possible érosion de la demande des consommateurs américains et européens et (5) à un effet devise défavorable, principalement sur le Vieux Continent.



