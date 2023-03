Nike : Baisse de 9% du BPA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nike a dévoilé mardi soir un BPA au titre de son troisième trimestre comptable en baisse de 9% à 0,79 dollar, avec une marge brute en retrait de 330 points de base à 43,3% en raison de nettoyage de stocks, d'effets de changes et de hausses de coûts.



Le chiffre d'affaires du fournisseur d'articles de sport a augmenté de 14% à 12,4 milliards de dollars, avec une croissance de 19% hors effets devises tirée en particulier par les ventes numériques de la marque Nike (+24%).



Nike précise aussi que les ventes de sa marque en Grande Chine ont progressé de 1% hors effets de changes, 'malgré un mois de décembre difficile à la suite du changement de politique du pays en matière de Covid-19'.



'Nous avons fait d'énormes progrès en matière de stocks alors que nous positionnons Nike pour une croissance durable et plus rentable', commente Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier du groupe.



