Nike : Baisse de 22% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un BPA en baisse de 22% à 53 cents par action pour son troisième trimestre 2019-20, grevé par une charge liée à la transition vers un modèle de distributeur stratégique en Amérique du Sud et par l'effet de l'épidémie de coronavirus en Chine.



Ces facteurs défavorables ont plus que contrebalancé une croissance de 5% des revenus du géant des articles de sport (+7% à taux de changes constants), à 10,1 milliards de dollars, tirée par Nike Direct et la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).



Sa marge brute s'est contractée de 80 points de base à 44,3%, principalement du fait de l'impact du Covid-19, y compris un mix de ventes plus faible en Grande Chine qui constitue sa zone géographique aux plus fortes marges.



