Nicox : La trésorerie de Nicox grimpe à 47 millions d'euros grâce au renforcement de l'accord avec Ocumension

(BFM Bourse) - La société chinoise d'ophtalmologie distribuera les produits de Nicox à un plus large échelon en Asie et a convenu de prendre à sa charge la moitié du coût d'un essai clinique, mené aux USA et en Chine, sur le traitement expérimental du glaucome NCX 470, tout en versant immédiatement 15 millions d'euros à Nicox.

Entamée fin 2018, la romance entre Nicox et le spécialiste chinois de l'ophtalmologie Ocumension se poursuit, et ses retombées en termes de trésorerie sont loin d'être négligeables pour la biotech franco-italienne. À la faveur d'un nouveau paiement de 15 millions d'euros consenti par Ocumension, Nicox se retrouve à la tête de 43 millions d'euros de cash, ce qui représente plus du tiers de sa capitalisation boursière actuelle. Avec un rebond de 9,09% du cours à 3,60 euros vers 10h20, celle-ci s'élève en effet à 121,4 millions d'euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Détenue par le fonds d'investissement dans les sciences de la vie 6 Dimensions Capital, Ocumension Therapeutics est une société d’ophtalmologie récemment constituée qui a entrepris de renforcer son portefeuille via des accords de licence sur des produits innovants, notamment auprès de l'américain EyePoint Pharmaceuticals, et plus largement auprès de Nicox. Au total, la firme s'est positionnée sur trois produits de Nicox: Zerviate (déjà homologué dans la conjonctivite allergique), NCX 470 (en développement dans le glaucome) et NCX 4251 (en développement dans la blépharite).

Mercredi matin, les deux entreprises ont fait part d'amendements à leurs accords concernant les deux premiers de ces traitements.

S'agissant du Zerviate, qui n'est autre que la toute première formulation sous forme de collyre de la cétirizine, molécule antihistaminique archi-utilisée contre les allergies, avec pour objectif de soulager les démangeaisons en cas de conjonctivite, l'accord initial signé en mars 2019 qui visait essentiellement le marché chinois a été étendu à la majorité des pays d'Asie du sud-est. Ocumension a entamé la construction d'un nouveau site de production destiné à approvisionner ces territoires. "Les équipes de développement d'Ocumension et de Nicox ont collaboré pour la préparation d’une soumission de dossier clinique en Chine. Nous prévoyons de le déposer rapidement et d’être en mesure de démarrer une étude clinique de phase 3 pour une autorisation en Chine d’ici le quatrième trimestre 2020.” a commenté le patron d'Ocumension, Ye Liu. Nicox percevrait des redevances échelonnées -de 5% à 9% des ventes- ainsi que des paiements au franchissement de différentes étapes susceptibles de totaliser 17 millions d'euros.

En ce qui concerne le NCX 470, le produit du portefeuille en développement de Nicox auquel les analystes accordent actuellement le plus gros potentiel, Ocumension obtient en plus de l'Asie les droits pour la Corée du Sud et pour l'Asie du sud-est. Au lieu des paiements d’étape du contrat original, qui auraient pu atteindre 36 millions d'euros mais étalés dans le temps, la firme chinoise paiera immédiatement à Nicox un montant de 15 millions d'euros et prendra à sa charge la moitiés des coûts de la deuxième étude clinique de phase 3, l'étude "Denali" (chaque étude a été baptisée du nom d'un sommet, l'autre phase 3 est désignée "Mont Blanc" et la phase 2 s'appelait "Dolomites").

Ce cofinancement permettra de débuter dès cette année les deux phase 3 parallèlement, Denali étant dès lors appelée à recruter également des patients chinois de sorte que ses résultats permettront à la fois de soutenir une demande de mise sur le marché aux USA et une demande en Chine. "Nous pensons que mener conjointement l’étude clinique de phase 3 Denali permettra aux deux sociétés d'atteindre plus efficacement les objectifs de développement du NCX 470" a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox. "Le versement anticipé de ce paiement d’étape dans ces conditions est un facteur important du financement des programmes du NCX 470 aux Etats-Unis et en Chine, en permettant d’initier les deux études cliniques de phase 3 cette année et d’accélérer la soumission des demandes d’autorisation de mise sur le marché".

Les redevances échelonnées, de 6% à 12% pour NCX 470, restent inchangées et s’appliqueront aux ventes dans les nouveaux territoires inclus à l'accord.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NICOX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok