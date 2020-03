Nicox : Après ses échanges avec le régulateur américain, Nicox confirme le calendrier de son projet phare

(BFM Bourse) - La teneur positive de sa réunion avec la FDA permet à Nicox de confirmer le lancement d'une étude de phase 3 sur son traitement expérimental du glaucome NCX 470 à la fin du deuxième trimestre. Quelques jours après un nouveau plancher, le titre rebondit.

Après Vyzulta, le premier traitement du glaucome de Nicox homologué par la Food and Drug Administration en 2017, le projet NCX 470, un traitement expérimental de nouvelle génération -désigné NCX 470- visant à une efficacité accrue semble bien sur les rails. Après une réunion avec l'agence américaine du médicament consécutive à une étude clinique intérimaire, l'entreprise azuréenne a confirmé le calendrier prévisionnel de développement, ce qui permet un rebond de 7,4% du titre jeudi vers 9h45 à 4,06 euros.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la société de biotechnologies franco-italienne spécialisée dans l'ophtalmologie a fait part d'une "réunion de fin de phase 2 positive" avec les équipes de la FDA. Cette réunion intervenait à la suite des résultats positifs de l'essai baptisé "Dolomites", qui ont fait apparaître une efficacité du NCX 470 supérieure à celle du latanoprost, la molécule de référence sur le marché américain, en termes de réduction de la pression intra-oculaire.

Au cours de la réunion "ont été convenus le design du programme de phase 3 pour le NCX 470 ainsi que les plans de développement et non cliniques nécessaires à la soumission d’une autorisation de mise sur le marché (New Drug Application, NDA) aux Etats-Unis", explique Nicox.

Dès lors, la société confirme que la première étude de phase 3 (deux études de ce type sont prévues) devrait débuter "d'ici la fin du deuxième trimestre 2020", comme attendu. Des premiers résultats pourraient être disponibles en conséquence au troisième trimestre 2021.

Baptisée "Mont Blanc", cette première étude de phase 3 visera à mesurer l'efficacité de deux dosages du traitement.

Contrairement au Vyzulta, dont la société a cédé les droits à Bausch + Lomb moyennant royalties, l'objectif de Nicox est de commercialiser elle-même ce nouveau traitement aux Etats-Unis et en Europe, et de licencier les droits dans les autres régions. Un accord pour la Chine a déjà été conclu avec une société d'ophtalmologie détenue par le fonds d'investissement dans les sciences de la vie 6 Dimensions Capital, Ocumension.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NICOX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok