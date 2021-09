Nfl biosciences : L'ANSM approuve une étude anti-tabac

(CercleFinance.com) - NFL Biosciences s'inscrit en hausse de 6% jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que son étude de phase II/III sur le sevrage tabagique avait été approuvée en France.



Cet essai clinique intitulé 'Cesto II' et qui porte sur le NFL-101, un produit naturel extrait de feuilles de tabac et dépourvu de nicotine, a été approuvé par l'ANSM et a reçu un avis favorable de la part du Comité de Protection des Personnes (CPP).



L'étude, qui doit inclure 318 patients, avait déjà été approuvée en Australie fin mai 2021.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Invest Securities indiquent que les résultat de l'étude sont attendus au troisième trimestre 2023.



Depuis son introduction en Bourse au mois de juillet, le titre NFL Biosciences a perdu un peu plus de 7%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel