Nexans : Réduit ses coûts, Oddo augmente sa note

(CercleFinance.com) - Les objectifs annuels devraient être confirmés, avec un CA en recul. Oddo anticipe un CA du 3e trimestre en recul de 10 % (à 1,47 milliard d'euros), ' et une amplitude similaire pour le 4e trimestre '. Sur l'année, les estimations du broker tablent sur un CA à 5,8 milliards d'euros (-10,5% en un an), soit en-deçà du consensus (5,9 milliards).



En revanche, Oddo salue l'efficacité du plan de réduction des coûts susceptible de générer 210 millions d'euros d'économies. Compte-tenu de la bonne exécution de ce plan, l'analyste relève respectivement de 4% et 9% ses estimations d'EBITDA 2021 et 2022, à 432 millions (+27% en un an) et 464 millions d'euros (+7,5%).



Oddo relève donc sa note sur le titre, passant de ' neutre ' à ' achat ' et relève son objectif de cours à 54 euros, contre 44 euros précédemment.





