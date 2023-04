Nexans : Quinenco passe sous les 20%

(CercleFinance.com) - Le groupe Quinenco a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 avril, les seuils de 25% et 20% du capital et des droits de vote de Nexans, et détenir 19,23% du capital et des droits de vote du fabricant de câbles.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nexans hors marché dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres. À cette occasion, Invexans Limited (UK) a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel