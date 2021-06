Nexans : Présente le CVL Nexans Aurora, nouveau navire amiral

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la cérémonie debaptême de son nouveau navire amiral, leCLV Nexans Aurora, construit par les chantiers navals d'Ulstein Verft, en Norvège, et présenté comme 'le navire câblier DP3 le plus avancé au monde de sa catégorie sur le plan technologique'.



LeCLV Nexans Auroraoffre des solutions opérationnelles durables en matière de silence de fonctionnement, decarburant, de production d'énergie et d'utilisation de l'électricité à quai, précise Nexans.



Le navire est doté d'une capacité de charge de câble de 10000tonnes et d'instruments de pointe pour le transport, la pose et la protection des câbles.



Une fois lancé, leCLV Nexans Auroraposera des câbles d'exportation pour des parcs éoliens offshore et des interconnexions à travers le monde, à l'exemple de la liaison Seagreen OWF en Ecosse, del'interconnexion Crète-Attique en Grèce ou du projet Empire Offshore Wind aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.