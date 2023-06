Nexans : Nouvelle gamme de câbles pour l'aéronautique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon aéronautique du Bourget, Nexans annonce lancer une nouvelle gamme de câbles haute tension, destinés à répondre aux obligations de neutralité carbone de l'industrie aéronautique d'ici 2050.



Accroissant le niveau de puissance sans augmenter pour autant le diamètre ni le poids du conducteur, ces nouveaux câbles sont conçus pour les avions électriques et hybrides, ainsi que pour les véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (e-VTOL).



'Dans le cadre du programme Clean Aviation, Nexans jouera un rôle significatif pour aider les avionneurs à atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique et d'émissions, avec une réduction de celles-ci pouvant aller jusqu'à 90% selon le type d'avion', affirme-t-il.



