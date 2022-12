Nexans : Inaugure une centrale photovoltaïque au Maroc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a inauguré aujourd'hui sa centrale photovoltaïque au cours d'une cérémonie qui s'est tenue sur le site du groupe à Mohammedia, au Maroc.



C'est sur la toiture de cette usine qu'a été installée la centrale équipée de 4 640 panneaux photovoltaïques - pour une puissance installée de 2,5 MWcr - sur une superficie totale de 12 166 m2.



Elle produira annuellement plus de 3 927 MWh d'électricité́, une capacité qui garantira une réduction conséquente des émissions en CO2 de plus de 2 850 tonnes par an, et couvrira ainsi 19% du besoin énergétique de l'usine.



' Le Maroc passe à la vitesse supérieure dans le développement des énergies renouvelables afin de garantir sa sécurité énergétique tout en se positionnant comme l'une des destinations mondiales les plus attractives en terme d'industrialisation verte ' a déclaré Selma Alami, Directrice Générale de Nexans pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest.



