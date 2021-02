Nexans : Développe l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - Nexans a apporté l'électricité à 35 communautés rurales de Côte d'Ivoire en leur fournissant une solution d'infrastructure d'énergie clé en main et prête à l'emploi.



Le projet, réalisé dans le cadre du Programme national d'électrification rurale (PRONER) du pays, s'inscrit dans l'ambition plus large de Nexans de contribuer à fournir un accès plus sûr, fiable et connecté à l'électricité.



L'électrification rurale reste un problème car plus de 60 % des communautés rurales du pays n'ont toujours pas accès à l'électricité.



