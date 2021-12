News cl a : Rachat d'une activité à S&P Global et IHS Markit

(CercleFinance.com) - News Corp fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité Base Chemicals auprès de S&P Global et IHS Markit, pour un montant de 295 millions de dollars dans une transaction en numéraire, sous réserve d'ajustements usuels.



Elle intégrera les activités d'information professionnelle de Dow Jones, aux côté d'OPIS, activité d'information et de données pour le secteur de l'énergie et des renouvelables, elle-aussi acquise -en août dernier- auprès de S&P Global et IHS Markit.



La transaction répond à une demande de l'autorité de la concurrence britannique en vue des plans de fusion entre S&P Global et IHS Markit. Elle demeure soumise aux conditions de finalisation usuelles, dont les approbations réglementaires.



