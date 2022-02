News cl a : Hausse de 29% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 44 cents au titre de son deuxième trimestre 2021-22, à comparer à 34 cents sur la même période de l'exercice précédent.



Son EBITDA des segments a augmenté de 18% à 586 millions de dollars, pour des revenus en hausse de 13% à 2,72 milliards tirés par l'ensemble des lignes de revenus, en premier lieu l'immobilier et la publicité, ainsi que des acquisitions récentes.



'En plus des accords substantiels avec Google et Facebook, nous avons étendu notre accord pluriannuel avec Apple, qui devrait constituer une importante source d'abonnements et de recettes publicitaires pour nos nouveaux sites', souligne son CEO Robert Thomson.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel