News cl a : BPA quasi-divisé par deux au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié mardi soir un BPA ajusté de 12 cents au titre de son premier trimestre 2022-23, à comparer à 23 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est tassé de 15% à 350 millions de dollars, sous le poids d'une augmentation de ses coûts dans le contexte inflationniste, et de revenus en repli de 1% à 2,48 milliards du fait d'effets de changes négatifs à hauteur de six points de pourcentage.



Les revenus du groupe de médias et d'édition ont aussi été pénalisés par une moindre contribution de son segment édition d'ouvrages, du fait d'une 'réinitialisation fondamentale par Amazon de ses niveaux de stocks de livres et de son empreinte d'entrepôts'.



