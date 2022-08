News cl a : BPA plus que doublé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié lundi soir un BPA ajusté de 37 cents au titre de son dernier trimestre 2021-22, à comparer à 16 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est accru de 50% à 315 millions pour des revenus en hausse de 7% à 2,67 milliards, tirés par l'ensemble des lignes d'activité, ainsi que par l'effet d'acquisitions récentes et d'une semaine supplémentaire ayant compensé un impact de change négatif.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe de médias a ainsi vu son BPA ajusté augmenter de 79% à 1,20 dollar et son EBITDA des segments grimper de 31% au niveau record de 1,67 milliard, pour des revenus en croissance de 11% à près de 10,4 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel