News cl a : BPA en baisse de 44% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de neuf cents au titre de son troisième trimestre 2022-23, à comparer à 16 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est contracté de 11% à 320 millions de dollars, sous le poids notamment de coûts plus élevés dans le segment Dow Jones, et de revenus en repli de 2% à 2,45 milliards, pénalisés par des effets de changes négatifs.



News Corp se dit en revanche en voie d'atteindre au moins 160 millions de dollars d'économies annualisées grâce aux réductions d'effectifs annoncées précédemment, un objectif en augmentation par rapport à son estimation antérieure.



