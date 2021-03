Netgem : Transfert sur Euronext Growth le 11 mars

(CercleFinance.com) - Netgem annonce qu'à la suite de l'approbation de sa demande d'admission par le comité des admissions d'Euronext, le transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le jeudi 11 mars 2021, à l'ouverture.



Ce transfert permettra au groupe de services pour l'ultra haut-débit de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maitrisant ses frais généraux. Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé et le mnémonique devient ALNTG.



