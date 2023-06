Netgem : Rachat de deux sociétés

(CercleFinance.com) - Netgem annonce le rachat des sociétés Eclair Préservation et Eclair Digital Services qui assurent, pour des producteurs et diffuseurs, la préservation et la digitalisation d'oeuvres, avec plus des deux tiers du patrimoine cinématographique français.



Parallèlement, il annonce racheter les intérêts minoritaires de la Caisse des Dépôts et de Oceinde au sein de Vitis, sa filiale française, afin de simplifier sa structure et sa gouvernance ainsi que de permettre la mise en place des synergies post acquisition.



L'investissement total de ces opérations s'élève à 7,4 millions d'euros, financé à hauteur de cinq millions par augmentation de capital réservée souscrite par la Caisse des Dépôts pour trois millions et la société Manco, pour deux millions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel