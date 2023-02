Netgem : Avec la cession de son activité fibre à Orange, Netgem se recentre sur le streaming

(BFM Bourse) - Créateur d'une plateforme de divertissements numériques, Netgem annonce la vente de son activité d'opérateur de fibre grand public en France à une filiale d'Orange. Netgem avait déjà fait part de son intention de se recentrer sur son cœur de métier en marge de son point annuel d'activité.

Le créateur de la plateforme de divertissements numériques éponyme a annoncé vendredi la cession de son activité d'opérateur de fibre grand public en France à Nordnet, une filiale d'Orange. Netgem officialise son désengagement de ses activités autres que le streaming TV à destination des opérateurs télécoms.

Dans son communiqué, la société indique qu'elle continuera de fournir son service de télévision netgem.tv à Nordnet pour tous les abonnés cédés. Netgem ajoute que le chiffre d'affaires et la marge brute de l'activité cédée se sont élevés à respectivement à 4,7 millions et 1,4 million d'euros en 2022.

Cette cession doit être finalisée au cours du premier semestre 2023. Le créateur de la plateforme de divertissements numériques indique qu'elle aura un impact positif sur la trésorerie de l'ordre de trois millions d'euros. La société ajoute que l'utilisation de cette somme fera l'objet d'une prochaine communication.

"Cette opération s'inscrit directement dans l’exécution de notre stratégie de recentrage sur notre cœur de métier. Je remercie à cette occasion la Banque des Territoires et la société Réunicable qui ont appuyé notre développement en France" déclare le directeur général du groupe Mathias Hautefort.

Les 500.000 abonnés dépassés

Cette opération n'est pas une surprise. Netgem avait fait part de son souhait de se recentrer sur son activité de fourniture de services à très haut débit et de VOD, en marge de son point d'activité annuel la semaine passée.

En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 36,3 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport à l'année 2021 qui avait été alors un cru moins flamboyant pour Netgem. Le chiffre d’affaires annuel total résultant de l’activité de streaming TV s’élève à 29,5 millions d'euros, dont 14,4 millions d'euros donnent lieu à facturation récurrente. Les autres revenus de cette activité s’élèvent à 15,1 millions d'euros et incluent en particulier de la vente d’équipements d’accès, des frais d’activation de service et des prestations non récurrentes.

Le reste, soit 6,8 millions d'euros, provient des activités à céder en 2023. La marge brute s'est quant à elle appréciée de 14% pour ressortir à 20,1 millions d'euros.

Du côté des abonnés, Netgem a créé la surprise, en dépassant son objectif de 500.000 abonnés. En 2022, le groupe revendique une base de 508.000 abonnés netgem.tv. La société gère cette base d'abonnés pour le compte d’une vingtaine d’opérateurs de télécommunication fixe en Europe, sous la marque de l’opérateur.

En 2022, le groupe a en effet poursuivi le déploiement au Royaume-Uni de TalkTalk TV 4K powered by Netgem, avec une amélioration continue de l’offre de contenus. Le groupe a lancé 90 nouvelles chaînes au sein de son offre sur le modèle FAST Channel [chaînes de télévision gratuites financées par la publicité sur Internet, NDLR].

En France, le groupe a repris la gestion du contenu et des abonnés de son client réunionnais Zeop depuis le 1er Octobre 2022. Sur la zone nordique, la société a constaté le succès de l’offre Premium de la chaîne finlandaise Elisa Viidhe et anticipe une poursuite de cette croissance sur l’année 2023.

Une nouvelle année de croissance

Pour l'année en cours, la société anticipe une croissance de plus de 20% de son parc d’abonnés en 2023, entraînant une croissance similaire du revenu annuel récurrent. Selon Netgem, les revenus générés par le parc d'abonnés suffiront à financer cette croissance, permettant de générer un flux de trésorerie disponible positif en 2023.

La société mise sur l'évolution rapide du marché vers des set-top box (boîtiers décodeurs) standardisées sur base androidTV, pour se désengager totalement de la vente d’équipements d’accès, et des besoins en fonds de roulement associés. Netgem compte également simplifier en 2023 son organisation, permettant "une réduction sensible" de ses frais généraux.

A la Bourse de Paris, le fournisseur de services de TV numériques progresse de 4,1% vendredi après l'annonce de la cession à Orange de son activité fibre. Jeudi dernier, les investisseurs avaient déjà salué le point annuel de Netgem (+3,51%). Cette série de bonnes nouvelles ont aussi alimenté la hausse de 37,8% du titre depuis le début de l'année, portant le dossier à des niveaux plus explorés depuis août 2022.

