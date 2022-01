Netgem : La marge brute de Netgem a progressé moins vigoureusement que prévu en 2021

(BFM Bourse) - Le marché sanctionne le créateur de la plateforme de divertissements numériques NetgemTV, alors que la marge brute a sensiblement progressé (+11%) mais moins que ce que avait anticipé le groupe. Netgem affiche toutefois sa confiance pour 2022.

Si le point d'activité 2020 de Netgem avait été vivement applaudi par le marché, le cru 2021 reçoit un accueil bien plus frileux ce mardi. En très légère baisse dans la matinée, le titre du fournisseur de services de TV numériques décroche nettement en début d'après-midi à Paris (-7,9%), à 1,34 euro, soit un niveau inédit depuis près de 3 mois.

La croissance de la marge brute atteint certes 11% sur les douze derniers mois à 17,5 millions d'euros, dont 90% de revenus récurrents, mais ce chiffre est légèrement inférieur à l'objectif d'une progression "proche de 15%" annoncée à l'issue du premier semestre - et également en-deçà de la cible révisée à la baisse au terme d'une 3e trimestre (+12%). Le ralentissement a donc été particulièrement sensible au dernier trimestre, alors que cette marge brute progressait encore au rythme de 17% à fin septembre.

Le directeur général du groupe Mathias Hautefort estime néanmoins qu'il ne faut pas s'attarder sur ce ralentissement, qu'il impute principalement à un effet de base défavorable avec la livraison d'un client passée de décembre à janvier (pour 200.000 euros) et le provisionnement d'un client au 3e trimestre, dont les impayés sont arrivés postérieurement. L'opérateur anglais Origin s'était de fait placé sous la protection d’un mandataire ad’hoc, ce qui avait conduit Netgem à ne pas reconnaître 500.000 euros de chiffre d’affaires correspondant aux factures non réglées liées aux revenus du parc client TV et aux services associés jusqu’à fin septembre. "Le parc de clients d’Origin ayant été racheté par TalkTalk en octobre, les ex-abonnés NetgemTV d’Origin seront facturés dans le futur par Netgem à TalkTalk" précisait le groupe dans son point d'activité trimestriel.

Objectif 500.000 abonnés à fin 2022

Mathias Hautefort s'en félicite. "Ce qui compte, c’est le taux de croissance à venir de la base d'abonnés" rappelle-t-il. Et à cet égard, Netgem se veut particulièrement ambitieux avec un objectif fixé à plus de 500.000 abonnés à fin 2022, ce qui représenterait une hausse de plus de 40% en un an.

"L’année 2022 s’annonce en croissance, rentable et équilibrée entre nos différents marchés, de par notre portefeuille actuel de contrats clients" avance le dirigeant. "L’externalisation de tout ou partie des services TV et vidéo par les opérateurs télécoms est une tendance forte et pérenne, car elle améliore leurs indicateurs financiers et la satisfaction de leurs clients" ajoute-t-il, en écho au repositionnement stratégique opéré par le groupe, de vendeur d'équipements à fournisseur de services. "Nous montrons chaque jour que Netgem est un partenaire crédible sur ce marché. Il nous reste à accélérer commercialement, de manière endogène et exogène si des opportunités se présentent" conclut-il.

