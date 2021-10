Netgem : Fournisseur de services de TV numérique, Netgem bondit à l'annonce d'un contrat avec TalkTalk

(BFM Bourse) - Le créateur de la plateforme de divertissements numériques NetgemTV, qui permet aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de proposer à leurs abonnés leurs contenus vidéos en mode streaming, grimpe mardi après un contrat avec l'opérateur britannique.

Le spécialiste français des solutions de télévision par internet (IPTV) Netgem voit son cours de Bourse grimper mardi matin, au mépris du repli du CAC, grâce à l'annonce d'un contrat remporté auprès d'un des principaux opérateurs télécom britannique, TalkTalk. Vers 11h, l'action progresse de 4,87% à 1,40 euro, a contrario d'un repli de près de 0,5% de l'indice phare tricolore.

Parfois qualifié de "Free britannique" (il vient d'ailleurs de quitter la Bourse de Londres, à la suite d'une OPA du Toscafund, fonds de Martin Hughes, tout comme Iliad vient d'être racheté par son fondateur), TalkTalk Group a choisi la solution NetgemTV pour le lancement de son service TV de nouvelle génération "TalkTalk 4K". L'opérateur haut débit, qui exploite le plus grand réseau dégroupé de Grande-Bretagne (couvrant 96% de la population et disponible auprès de 4,2 millions de clients) s'appuiera donc sur la plateforme de divertissement multi-écran développée par la groupe français.

Netgem, déjà présente au Royaume Uni auprès d’une quinzaine d’opérateurs fibre de plus petite taille, renforce ainsi sa présence sur ce marché en forte croissance.

Grâce au nouveau modèle d’affaires “Content-as-a-Service”, ce nouveau contrat générera des revenus récurrents dès cette année, même si les retombées seront surtout visibles en année pleine 2022. Il devrait contribuer à un accroissement "très significatif" de l'activité de Netgem sur le marché britannique, sur lequel la firme s'est lancée il y a deux ans, rappelle le directeur général Mathias Hautefort. À terme, l'activité générée auprès de TalkTalk devrait être équivalente à celle du principal client finlandais Elisa pour les marchés nordiques. La firme se trouverait ainsi avec trois zones d'implantation bien équilibrées en termes de revenus, la France, le Royaume-Uni et la Finlande.

Aux yeux du dirigeant, ce nouveau client de premier plan "démontre la pertinence du positionnement B2B2C unique de Netgem sur le marché en forte croissance du divertissement connecté". Ayant fait ses preuves auprès de plusieurs opérateurs en Grande Bretagne, le groupe montre qu'il sait désormais "gagner la confiance des opérateurs de premier plan", ainsi que des fournisseurs de services vidéo dits OTT.

"Dans un monde de la TV par internet qui ne cesse de se complexifier, notre métier c'est de simplifier la vie des opérateurs pour qu'ils puissent proposer à leurs clients l'offre la plus simple et la plus efficace. La signature TalkTalk, c'est un beau client dans l'absolu et cela montre que notre modèle fonctionne et pas seulement sur les opérateurs de taille moyenne. Jusqu'ici cette proposition c'étaient surtout les opérateurs tier 2 [de deuxième rang, NDLR] qui étaient séduits. Mais au moment où les tier 1 [opérateurs de premier rang] doivent investir massivement, dans la 5G notamment, ils sont à leur tour de plus en plus convaincus de l'intérêt d'externaliser leur offre de télévision", ajoute le dirigeant. Dans ce cadre, le modèle de l'entreprise "est appelé à cse développer dans les prochaines années", parie-t-il. Même "s'il nous reste encore beaucoup de travail pour expliquer ce modèle aux investisseurs".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse