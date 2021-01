Netgem : L'envolée des revenus de Netgem en 2020 confirme la mue du modèle économique

(BFM Bourse) - L'action s'envole à un sommet depuis 2018 vendredi à l'annonce d'un vive progression du chiffre d'affaires l'an dernier. L'effet périmètre avec la consolidation de Vitis a accentué la dynamique commerciale auprès des opérateurs sur fond de déploiement de la fibre et de développement de la VOD.

Malgré la crise sanitaire mondiale, la trajectoire de croissance de Netgem s'est poursuivie en 2020, où le groupe a tiré parti de l'attrait pour l'internet à très haut débit dans les marchés où il opère et de l'essor -renforcé par l'effet confinement- de la vidéo à la demande. Un bilan très apprécie du marché vendredi, puisque le cours de Netgem bondissait de 28,90% à 1,405 euro vers 10h20, après avoir inscrit plus tôt dans la matinée un pic depuis 2018 à 1,65 euro.

Grâce à un dernier trimestre particulièrement dynamique, le revenu net du groupe (la part du chiffre d'affaires une fois déduit le coût du matériel vendu) a bondi de 99% en 2020 pour atteindre 26,80 millions d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 30,3 millions d'euros, en progression de 20% "seulement". Le différentiel de croissance s'explique par l'évolution du modèle sur lequel le groupe a investi depuis 2018 pour devenir un fournisseur de services (Netgem achète ses équipements et commercialise sa technologie auprès des opérateurs en mode SaaS) plutôt qu'un vendeur d'équipements (modèle qui gonfle le chiffre d'affaires mais pénalise le revenu net).

Netgem précise que le montant des revenus annuels profite également mécaniquement du changement des statuts de la filiale française Vitis, qui confère au groupe le contrôle intégral de la filiale dont la CDC est actionnaire minoritaire. La consolidation intégrale de Vitis représente à elle seule 16 millions d'euros de revenus sur les 26,8 millions de l'exercice.

Le groupe estime que cette croissance devrait se confirmer en 2021 de semestre en semestre, tant au niveau revenu net que marge brute, grâce à l’élargissement du parc total qu'il adresse sur ses trois marchés principaux (Grande-Bretagne, France, Finlande). La gestion serrée des dépenses, engagée depuis plusieurs années, continuera de porter ses fruits dans l’amélioration sensible de l’Ebitda, promet en outre la direction.

"Le second semestre 2020 confirme le rebond du groupe, comme annoncé lors des résultats semestriels. Notre plateforme technologique en mode SaaS, notre savoir-faire et le modèle Content as a service démontrent la robustesse économique et le potentiel de croissance du groupe, sur des offres qui s’élargissent", a indiqué le directeur général Mathias Hautefort, cité dans un communiqué.

En voie de transfert sur le compartiment Euronext Growth, l'entreprise publiera le 19 mars les résultats détaillés de l'exercice écoulé.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse