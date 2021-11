Netflix : Accord de collaboration avec Netflix

(CercleFinance.com) - Spotify a annoncé mardi la mise en oeuvre d'un accord de collaboration avec Netflix, dont il diffusera des contenus audio inspirés de ses programmes.



Aux termes du partenariat, le numéro un mondial de la musique en ligne va proposer une page entièrement dédiée aux playlists dérivées des séries originales du site de streaming, mais aussi aux bandes-originales de ses films et aux podcasts officiels consacrés à ses programmes.



Sur ce 'Netflix Hub', les abonnés payants ou gratuits de Spotify peuvent d'ores et déjà écouter une playlist regroupant les chansons diffusées lors des cinq saisons de la série télévisée espagnole 'La Casa de Papel'.



Sont également proposées les bandes-son de programmes exclusifs à Netflix comme 'Squid Game' ou 'Cowboy Bebop', ainsi que des podcasts consacrés à des séries comme 'The Crown'.



