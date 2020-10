Netflix : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Netflix a récemment publié ses résultats du 3e trimestre, Jefferies estime que les pistes de croissance sont encore nombreuses pour l'entreprise.



La pénétration internationale, inférieure à 20% (contre 65% aux USA) laisse en effet entrevoir un important potentiel de développement. Netflix prévoit par ailleurs de développer son offre de contenu et assure pouvoir terminer le tournage de 150 productions avant la fin de l'année, malgré la crise sanitaire.



Jefferies estime de plus que ' les récentes hausses de prix spécifiques aux marchés (Canada, Australie) sont le signe de hausses plus larges à venir ' et table ainsi sur une hausse des revenus de près d'un milliard de dollars en 2021.



Jefferies se place comme acheteur à long terme, estimant que toute faiblesse à court terme doit être vue comme une opportunité d'accumuler des actions. Jefferies relève ainsi son objectif de cours à 585 dollars contre 570 précédemment.





