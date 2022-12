Netflix : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a renouvelé mercredi sa recommandation 'conserver' sur Netflix, tout en relevant son objectif de cours de 250 à 310 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le marché surévalue l'impact qu'aura le lancement de l'offre de vidéo à la demande financée par la publicité (AVoD) sur les résultats du quatrième trimestre et du premier trimestre 2023.



Inversement, les investisseurs ont tendance à sous-estimer les effets positifs qu'aura ce nouveau services sur les performances du groupe américain à plus long terme, explique-t-il.



Jefferies - qui se montre 'prudent' dans l'immédiat sur la valeur - explique qu'il préfère attendre un meilleur point d'entrée sur le titre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.