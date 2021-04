Netflix : Netflix déçoit avec ses recrutements d'abonnés

(Reuters) - Netflix a attiré nettement moins de nouveaux abonnés que prévu au premier trimestre, alors que l'augmentation de la taille de son catalogue a souffert de retards de production dus au COVID-19.

L'action du spécialiste de la vidéo à la demande sur internet a chuté de 11% dans les échanges après la clôture à Wall Street après la publication de ses résultats mardi.

Après la rapide augmentation de sa base d'abonnés observée durant les confinements de l'an dernier en raison de la pandémie, Netflix a dit avoir recruté 3,98 millions d'abonnés payants au premier trimestre alors que les analystes en attendaient 6,25 millions selon les données IBES de Refinitiv.

Le groupe a en outre prédit une augmentation de son nombre d'abonnés de seulement un million au deuxième trimestre, là où les analystes en attendent près de 4,8 millions.

Les observateurs anticipent une poursuite du ralentissement de ces recrutements avec la réouverture des cinémas et la reprise des événements sportifs en public favorisées par les campagnes de vaccination.

Netflix est en outre confronté aux appétits de plus en plus féroces de concurrents financièrement puissants sur le marché du streaming, avec Walt Disney et HBO, filiale d'AT&T.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a en revanche légèrement dépassé les attentes à 7,16 milliards de dollars (5,95 milliards d'euros) contre 7,13 milliards anticipés par le marché et 5,77 milliards un an plus tôt.

De même, le bénéfice hors exceptionnels s'est établi à 3,75 dollars par action, contre 2,97 dollars attendus par les analystes.

(Lisa Richwine à Los Angeles et Chavi Mehta à Bangalore; version française Bertrand Boucey)

Copyright © 2021 Thomson Reuters