Netflix : Entre Disney et Netflix, l'écart dans la course aux abonnés se creuse de plus en plus

(BFM Bourse) - Dans l'univers de la vidéo à la demande, la concurrence fait rage. Lancé plus tardivement, Disney compte désormais 130 millions d'abonnés et fait plus que jamais figure d'épouvantail pour Netflix, dont la croissance s'essouffle.

Trajectoires de croissance diamétralement opposées pour les deux géants mondiaux du streaming que sont Netflix et Disney. Alors que le premier s'est effondré le 21 janvier dernier en Bourse (-21,8%) à l'annonce d'une croissance inférieure aux attentes du nombre de ses abonnés, le second a vu sa publication annuelle positivement accueillie ce jeudi, même si la progression du titre Disney s'est réduite en clôture sous l'effet du repli généralisé du marché provoqué par une inflation supérieure aux attentes.

Outre le solide rebond de la fréquentation de ses parcs d'attractions lors des fêtes de fin d'année, Disney a également pu compter sur une nouvelle forte progression du nombre des abonnés à sa plateforme Disney+, lancée à la toute fin 2019. En deux ans, à fin décembre 2021, le groupe a porté son parc total à 129,8 millions d'abonnés, avec une hausse de près de 35 millions l'année dernière (+37%) et de 11,7 millions rien qu'au trimestre écoulé. Sur l'année 2021, Netflix n'a recruté que 8,3 millions d'abonnés supplémentaires. Même si le pionnier (les débuts de sa plateforme de streaming remontent à 2007) compte encore au total près de 100 millions d'abonnés de plus que son rival (221 millions à fin décembre).

Plus que la performance passée, le marché a surtout puni Netflix pour la faiblesse de ses perspectives, le poids lourd du divertissement ne tablant que sur 2,5 millions de nouveaux abonnés pour le trimestre en cours, soit largement moins que le consensus des analystes interrogés par Factset (5,8 millions) - il faut en outre remonter à 2010 pour trouver un chiffre aussi faible pour un premier trimestre, quand Netflix ne comptait à l'époque que 13,9 millions d'abonnés!

De l'autre côté, Disney, par la voix de son nouveau PDG Bob Chapek (qui a succédé à un autre Bob, Iger) a réitéré son objectif d'atteindre 230 à 260 millions d'abonnés Disney+ d'ici fin 2024, ce qui pourrait le placer devant Netflix si chacun poursuit au rythme actuel.

Bref, l'élan est clairement en faveur du n°1 mondial du divertissement. Pour preuve, Disney a pris la bonne habitude de faire nettement mieux que le consensus, en particulier concernant la croissance du parc d'abonnés VOD, élément jugé critique par le marché. Après avoir ajouté 3 millions d'abonnés Disney+ de plus qu'escompté par les analystes entre avril et juin 2021, le groupe a encore dépassé les attentes de près de 5 millions d'abonnés entre octobre et décembre.

"Disney est parti pour donner du fil à retordre à Netflix", prévient Tuna Amobi, analyste au sein du cabinet CFRA. "Ils sont sur une trajectoire plus rapide et ce n'est pas surprenant. (...) Disney possède une énorme réserve de contenus, des noms reconnus et des franchises mondiales", avec évidemment Walt Disney Pictures mais aussi Marvel, Pixar, Lucasfilm ou encore 20th Century Studios.

Encore jeune, Disney+ mise tout sur la croissance, et ne prévoit d'atteindre l'équilibre financier qu'en 2024. Disney prévoit ainsi de consacrer une enveloppe de 33 milliards de dollars à l'ensemble de ses contenus en 2022, en hausse de 8 milliards sur un an, dont 22 milliards de dollars pour les contenus non dédiés au sport, soit les documentaires et les fictions. Davantage que ce que Netflix devrait investir sur la même période, les analystes misant à ce stade sur une enveloppe globale de 19 milliards pour le groupe de Los Gatos en 2022, après 17 milliards en 2021.

Et si Disney gagne encore beaucoup d'abonnés aux Etats-Unis, à la différence de Netflix qui a déjà quasiment saturé le marché, la bataille se joue aujourd'hui à l'international, où le nombre de comptes payants a cru de 40% en un an. Les deux leaders du secteur engloutissent des sommes considérables dans la production de contenus en dehors des Etats-Unis pour tenter de mettre la main sur les parts de ce gâteau qui grossit. Et ils ne sont pas les seuls, puisqu'Amazon (via son offre Prime Video) s'est aussi lancé dans la bataille en investissant à fonds perdus (pour le moment).

HBO et son service HBO Max ne semble pas disposer de la même puissance de feu, comptant aujourd'hui seulement 27 millions d'abonnés hors des Etats-Unis (73,8 au total), mais son mariage programmé avec Discovery, sa plateforme Discovery+ et ses 20 millions de comptes, qui sera finalisé au printemps, pourrait rebattre les cartes.

Pour revenir aux deux champions du secteur, la dynamique s'est également largement inversée en Bourse, puisque Netflix pesait 20 milliards de dollars de plus que Disney mi-novembre dernier, et accuse désormais un retard de plus de 100 milliards (à près de 280 milliards de dollars de "market cap" pour Disney contre 176 milliards pour Netflix ce vendredi).

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse