Neovacs : Lève 4 ME via le tirage de 4 tranches d'OCEANE-BSA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une levée de fonds de 4 ME par le tirage de 4 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1000000E, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund.



Le produit net de cette opération (3 880 000E) sera destiné pour moitié à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies. L'autre moitié sera consacrée à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).



Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes. Après ce tirage, la trésorerie disponible de Néovacs s'élève à 35,4 ME et la société n'a pas pris de participation.



À ce jour, le tirage de 30 tranches d'OCEANE-BSA a permis de lever 29,1ME.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.