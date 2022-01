Neolife : Nouveau directeur administratif et financier

(CercleFinance.com) - Neolife annonce le recrutement, depuis le 10 janvier, de Geoffroy Jestin en tant que directeur administratif et financier afin 'd'accompagner l'entreprise et sa direction dans la croissance organique et externe des prochaines années'.

Fort d'une expérience de plus de 13 années, Geoffroy Jestin a travaillé en France et à l'International dans différents secteurs (Industrie, Agro-alimentaire, Services, Retail, etc...).



Son profil 'répond parfaitement aux ambitions de croissance du groupe et permettra d'assurer et structurer l'essor de l'entreprise lors des prochaines années', fait savoir Neolife.



