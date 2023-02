Neoen : Pour la troisième fois, Neoen relève un de ses objectifs financiers

(BFM Bourse) - La société spécialisée dans les énergies renouvelables a relevé pour la troisième fois son objectif d’excédent brut d’exploitation ajusté pour 2022. La croissance promet d'être dynamique compte tenu de la montée en puissance des capacités de production.

Neoen est (encore) plus optimiste. Le spécialiste des énergies renouvelables relève pour la troisième fois son objectif d’excédent brut d’exploitation ajusté pour 2022 à la faveur d'une nette hausse de ses capacités de production d’électricité.

Ainsi, l'excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté pour 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 410 millions d'euros, contre un précédent objectif, communiqué en novembre 2022, compris entre 390 à 410 millions d'euros. Il s'agit, donc, du troisième relèvement d'objectif pour Neoen, par rapport à la mire initiale fixée en mars 2022 dans une fourchette comprise entre 360 et 375 millions d'euros.

Les investisseurs saluent l’optimisme de Neoen. Le titre du premier producteur indépendant d'électricité en France progresse de 3,22% à 35,12 euros à moins d'une heure de la clôture du marché parisien.

La société explique ce rehaussement d'objectif par une augmentation de la quantité d’électricité produite, à la faveur d'une croissance de ses capacités solaires et éoliennes. "Neoen a mis en service des centrales solaires et éoliennes, des nouvelles batteries en Europe, en particulier en France ou en Finlande. Nous avons eu l'occasion à deux reprises en 2022 de rehausser notre objectif et là une troisième fois, qui sera la dernière puisque nous publierons nos comptes le 28 février", déclare Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen à l'antenne de BFM Business.

"Le principal moteur de cette amélioration est l'augmentation des volumes d'électricité produits par le portefeuille du groupe, grâce à la mise en service partielle de nouveaux projets au cours de l'année" explique , pour sa part, Stifel.

Neoen termine ainsi l’exercice 2022 avec une capacité en opération ou en construction de 6,6 GGW (gigawatts), contre 5,4 GW fin 2021. "Nous avons multiplié nos capacités en opération ou en construction par plus de six en six ans et nous nous réjouissons d’avoir déjà atteint les deux tiers de notre objectif de 10 GW à horizon 2025", se félicite Xavier Barbaro.

Dans une moindre mesure, la société explique aussi avoir enregistré une hausse des revenus tirés de ses capacités de stockage, également en croissance, et bénéficié d’un contexte de prix plus élevés pour ce qui concerne la part limitée des ventes d’électricité sur les marchés. La performance attendue par Neoen pour 2022 représente donc une croissance supérieure à 36% par rapport à l’Ebitda ajusté de 300 millions d'euros réalisé en 2021.

Une fin d'année particulièrement dynamique

Neoen indique par ailleurs avoir connu une fin d’année particulièrement dynamique tant sur le plan commercial que sur les mises en chantiers de nouveaux projets. En décembre dernier, le spécialiste français des énergies renouvelables a signé avec H&M le plus grand contrat d'achat d’électricité solaire jamais conclu en Suède. Ces divers succès se sont ainsi traduits par une augmentation de 1,0 gigawatt de son portefeuille sécurisé au cours du seul quatrième trimestre 2022.

Au total, le portefeuille sécurisé de Neoen atteint 7,4 gigawatts à fin décembre 2022 contre 6,3 gigawatts à fin septembre 2022 et 6,0 gigawatts à fin décembre 2021.

Au cours du quatrième trimestre 2022, Neoen indique également avoir lancé la construction de plusieurs projets totalisant une capacité de 1,0 GW. Ces projets sont à la fois situés dans des pays où Neoen était historiquement présent (Finlande, France, Portugal ou Australie), mais aussi, pour la première fois, au Canada et en Suède.

"A ce jour, la construction d'au moins 600 MW (mégawatts) supplémentaires devrait être lancée au cours de l'année 2023" souligne Stifel, qui reste acheteur du dossier avec un objectif de cours de 42 euros.

Pour en savoir plus, les investisseurs devront attendre le 1er mars prochain, date de la présentation des résultats annuels de Neoen. A cette occasion, la société fera un point d'étape à mi-parcours sur l’exécution de son plan stratégique 2021-2025.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse