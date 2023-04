Neoen : Rejoint la gouvernance de l'éco-organisme Soren

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Soren, l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France, accueille TotalEnergies et Neoen dans son capital, une arrivée qui devrait permettre de répondre davantage aux exigences du recyclage en coordonnant l'ensemble des acteurs.



Désormais au sein de la gouvernance de Soren, ces nouveaux associés vont contribuer à développer la filière de recyclage et enrichir de leurs idées les perspectives relatives à la collecte et au traitement des panneaux solaires.



'Le bon fonctionnement de la filière repose sur la gouvernance de celle-ci par les metteurs sur le marché. C'est le fondement de la responsabilité élargie du producteur. La participation de TotalEnergies et de Neoen aux organes de gouvernance va permettre d'ajuster au mieux les services fournis par Soren avec les besoins des acteurs du photovoltaïque',Nicolas Defrenne, Directeur Général de Soren.



