Navya : Un nouveau déploiement sur route ouverte conforte le rebond de Navya

(BFM Bourse) - Le système de navettes autonomes développé par la société lyonnaise va être déployé sur route ouverte au Royaume-Uni, une première dans ce pays, dans le cadre de la desserte du campus Harwell près d'Oxford.

Les usagers et visiteurs du pôle scientifique et technique britannique d'Harwell (qu'on pourrait comparer dans l'Hexagone au cluster Paris-Saclay, chacun de ces pôles d'innovation étant situé à l'ouest de la capitale respective et institué dès l'après-guerre) vont bientôt pouvoir se déplacer aisément aux quatre coins du campus, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en empruntant une navette autonome de Navya. Une annonce qui permet au titre de la firme originaire de Villeurbanne de conforter son rebond, gagnant 8,08% à 2,65 euros jeudi vers 10h00.

La société britannique Darwin, spécialisée dans l’application des recherches technologiques de pointe dans le domaine des communications terrestres et satellitaires, va opérer au sein de ce hub dédié aux sciences et technologies un service de navettes Navya, marquant le premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni pour le groupe français.

Situé dans l’Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s’étend sur 700 hectares, accueille plus de 6000 personnes et héberge 240 entreprises et organisations publiques dans trois domaines d’expertise : l’espace, les énergies renouvelables et la santé.

Aviva est également partenaire de ce déploiement. Le géant britannique de l'assurance utilisera les résultats de l’expérimentation menée par Darwin pour faire évoluer ses produits d’assurance afin de fournir une couverture complète pour les véhicules autonomes et les technologies associées. "Nous sommes ravis d’avoir obtenu l’homologation de cette navette autonome, spécialement conçue par Navya, pour une utilisation sur les routes accessibles au public à l’Harwell Science and Innovation Campus, dans l’Oxfordshire. Il s’agit d’une étape réglementaire importante en vue de faire de la circulation des véhicules autonomes une réalité, et d’une étape majeure de notre voyage innovant vers la concrétisation du potentiel des nouvelles technologies. Nous sommes maintenant impatients d’annoncer de futurs essais impliquant cette nouvelle technologie prometteuse", a déclaré Sophia Ward, directrice des opérations de Darwin.

Ce nouveau déploiement permettra à l'entreprise "de renforcer sa technologie grâce à un cas d’utilisation supplémentaire dans un environnement complexe et de contribuer au développement des pratiques assurantielles pour les véhicules autonomes", a expliqué Pierre Lahutte, le président du directoire de Navya.

En Bourse, l'annonce contribue à alimenter le rebond entamé par le titre depuis le 16 août dernier, sa performance depuis dépassant 56% après un début d'année il est vrai difficile. Depuis le 1er janvier, Navya accuse encore près de 30% de repli en dépit du récent redressement.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse