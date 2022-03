Navya : Navya veut renforcer sa position sur la mobilité autonome après une dégradation de ses comptes 2021

(BFM Bourse) - Le leader français des systèmes de mobilité autonome et des services associé entend "accélérer le déploiement de nos ambitions commerciales" après une nouvelle dégradation de ses résultats au cours de l'exercice écoulé.

Dans un contexte de repli de ses revenus et d'intensification de ses dépenses de Recherche & Développement en 2021, le groupe rhodanien Navya a vu sa perte opérationnelle se creuser l'an dernier. Malgré la diminution de sa trésorerie, le groupe s'estimant en mesure de faire face à ses échéances financières au cours des douze prochains mois. De quoi permettre à l'entreprise de capitaliser sur son expertise technologique en accélérant au plan commercial, via la pénétration de marchés ciblés.

Comme annoncé en février, le chiffre d'affaires 2021 de Navya a diminué de 5% à 10,2 millions d'euros. Sur ce montant, le groupe a vu sa marge brute devenir négative à -2 millions d'euros (à l’équilibre en 2020), compte tenu notamment d’une dépréciation ponctuelle de 1 million d'euros "après une revue approfondie des stocks de pièces" et d'un rattrapage de travaux de maintenance non entièrement réalisés en 2020 à cause du Covid (pour 0,5 million d'euros).

L’exercice 2021 a également été marqué par une augmentation de 16% des investissements R&D, à 9,4 millions d'euros : un effort qui permet aujourd'hui à Navya de détenir "une offre technologique à forte valeur ajoutée lui permettant de sécuriser son étape de croissance commerciale par de solides barrières technologiques à l’entrée", assure le groupe. Dans le même temps, l'entreprise a diminué ses dépenses ventes et marketing de 13% et ses frais généraux de 6%.

Au total, la perte opérationnelle courante s'alourdit de 12% à 21,766 millions (perte opérationnelle totale de 22,488 millions d'euros) et la perte nette de 2% à 24,047 millions d'euros.

Au bilan fin décembre, Navya disposait de 15,7 millions d'euros de trésorerie (contre 28 millions à fin 2020), étant précisé que cette position estimée au 31 mars est descendue à 7,8 millions d'euros. A ce niveau, la firme considère "être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon de temps de 12 mois", Navya ayant notamment conclu une equity line (une forme de financement en fonds propre au fil de l'eau) dans le but d’accroître la flexibilité financière et de poursuivre les investissements en R&D et réduit de 5,4 millions d'euros son besoin en fonds de roulement, avec en particulier une très forte diminution de ses créances clients résultant de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de recouvrement. Par ailleurs, la société a sécurisé 7,5 millions d'euros de subventions en juillet 2021, notamment dans le cadre du plan France Relance, pour quatre de ses projets technologiques.

"En 2022, grâce à l’avance technologique acquise, aux compétences clés détenues par les équipes NAVYA, à leur engagement sans faille autour d’un projet commun solide, et en capitalisant sur l’ensemble de nos sites français et internationaux, nous entendons accélérer le déploiement de nos ambitions commerciales. La multiplication de cas d’usage diversifiés, réalisés dans des conditions complexes, associée aux partenariats établis en 2021 avec des acteurs majeurs de la mobilité, ont posé les fondations de la commercialisation du niveau 4 avec une offre compétitive tant sur le plan technologique qu’économique", a commenté Sophie Desormière, la présidente du directoire. "En 2022, NAVYA renforcera sa position d’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome pour le transport de biens et de personnes via le franchissement de nouveaux jalons technologiques et commerciaux", assure la dirigeante.

Sans objectifs chiffrés, la firme entend accroître son carnet de commandes sur l’offre de conduite niveau 3 et travaille à l’élaboration de son offre commerciale de niveau 4, en ligne avec la règlementation qui sera effective en Europe mi-2022. Le groupe promet de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse de développement commercial, visant à "accélérer la pénétration de marchés ciblés et identifiés sur des cas d’usage spécifiques et des environnements favorables à l’implémentation de flottes autonomes".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse