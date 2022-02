Navya : Le développement des services a permis de limiter le repli des revenus de Navya en 2021

(BFM Bourse) - Le chiffre d'affaires du spécialiste français des systèmes de conduite autonome a diminué de 5% l'an dernier, la progression de 23% des revenus récurrents des services ayant partiellement compensé la baisse du nombre de navettes vendues.

Tandis que Navya n'a vendu que 19 navettes autonomes l'an dernier, quatre de moins qu'en 2020, les revenus de services ont quant à eux progressé, permettant au groupe villeurbannais de limiter un peu les dégâts.

Alors que l'exercice 2020 avait déjà été marqué par une chute des ventes de navettes à 23 unités, contre 43 en 2019, l'exercice écoulé n'a fait que confirmer la tendance avec seulement 19 navettes commercialisées, indique le groupe, à un prix moyen stable. Les revenus de l’activité Véhicules s’établissent ainsi à 6,04 millions d'euros, en repli de 17%.

En revanche, la part de l’activité Services -notamment les revenus issus de la vente de licences, de la supervision ou encore de la maintenance- a poursuivi sa progression, bénéficiant de l'augmentation de la base installée (celle-ci a progressé de 20% en un an, pour dépasser 200 navettes à la fin de l'exercice écoulé). Le revenus des Services se sont élevés à 4,12 millions, en expansion de 23%. Les services représentent maintenant 41% du chiffre d’affaires annuel contre 31% en 2020 et 19% en 2019.

"Au total, la société affiche un chiffre d’affaires 2021 stable à 10,2 millions d'euros" mentionne Navya dans son communiqué - soit plus précisément un repli de 5%.

"Bénéficiant de fondamentaux technologiques renforcés grâce à des expérimentations menées en France et à l’international dans des conditions variées, Navya propose une offre pour le transport de biens et de personnes en phase avec les nouvelles mobilités urbaines. Les systèmes autonomes, zéro émission et de niveau 4 correspondent en effet à l’ambition des villes de proposer à leurs habitants une offre de transport durable, non polluante et plus fluide. 2021 a permis à Navya de renforcer sa technologie, et de préparer la phase de commercialisation de ses solutions via la signature de partenariats technologiques et industriels avec des acteurs de premier plan", a détaillé Sophie Desormière, appelée à la toute fin 2021 à reprendre en main la direction de la société. "En 2022, Navya capitalisera sur ses partenaires et leur réseau de distribution pour réussir le lancement de la commercialisation de ses systèmes de conduite autonome de niveau 4", a ajouté la nouvelle dirigeante.

Pour poursuivre son développement, la société a précisé disposer d’une trésorerie de 15,7 millions d'euros au terme de l'exercice, contre 19,8 millions à fin juin 2021. En sus, Navya a sécurisé 7,5 millions d'euros de subventions, notamment dans le cadre du plan France Relance, pour quatre de ses projets technologiques, et a souscrit auprès de Kepler Cheuvreux une equity line susceptible d'apporter jusqu'à 29 millions via l'émission d'un maximum de 11 millions d'actions nouvelles supplémentaires.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse