Navya : Navya et Bolloré envisagent un partenariat industriel pour le développement d'un bus autonome

(BFM Bourse) - Le spécialiste des véhicules autonomes et Bluebus (Bolloré) ont signé une lettre d'intention en vue d'un futur partenariat pour le développement d'un bus autonome de 6 mètres.

En net recul depuis son plafond touché début décembre (à plus de 4,5 euros), le titre Navya -qui lâchait encore 3,1% à 2,77 euros lundi, à un creux depuis fin novembre- a fait part après Bourse d'un projet de partenariat avec Bluebus, filiale de Bolloré spécialisée dans la construction de bus électriques. Dans un communiqué conjoint, les deux groupes ont indiqué vouloir "mettre en commun leur expertise respective à travers un partenariat technique pour concevoir et développer un véhicule autonome".

Ce développement s’appuiera sur la base de la plateforme de Bluebus, experte dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de bus intégrant 100% électriques intégrant des batteries au lithium métal (LMP). Les organes de freinage, d’accélération et de direction du véhicule seront robotisés pour fonctionner avec le logiciel de conduite autonome de Navya, précise le communiqué, qui ajoute que de nombreuses interactions avec les équipements de bord seront également pilotables via le logiciel développé par la firme lyonnaise.

Après une première série de discussions fructueuses les deux groupes, "confirment aujourd’hui leur souhait d’approfondir leurs travaux, avec l’objectif de conclure un accord de partenariat prochainement". À ce stade, Bolloré et Navya ont seulement signé une lettre d'intention (non-contraignante). L'accord envisagé devra poser les conditions de réalisation d'un projet commun visant à faciliter la mise sur le marché de solutions de transport autonomes.

"Nous sommes ravis de continuer notre démarche partenariale de recherche et développement avec la société Navya" a déclaré le président de Bluebus Jean-Luc Monfort cité dans le communiqué. Le dirigeant estime de fait que "la mise en commun des expertises respectives [de Navya et Bluebus, NDLR] doit permettre d’envisager le développement d’une navette de 6 mètres autonome au service des mobilités de demain".

Du côté de Navya, le président du directoire Etienne Hermite se dit également "très heureux" d'avoir signé cet accord avec "un acteur majeur de la mobilité électrique et avec qui nous partageons la même vision stratégique, technique et commerciale". "Les véhicules et les technologies développées par le Groupe Bolloré trouveront, grâce aux systèmes de Navya, des débouchés supplémentaires très intéressants" avance-t-il.

"Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie de Navya qui consiste à déployer des systèmes de conduite autonome de niveau 4 sur des plateformes véhicules variées, pour le transport de personnes et de biens" rappelle en outre Etienne Hermite. Pour le dirigeant, "ce partenariat devrait permettre à Navya de franchir une étape majeure dans son développement avec la fourniture d’un service de mobilité autonome, électrique, durable et déployable à plus grande échelle auprès des collectivités et de nos partenaires".

Q. S. - ©2021 BFM Bourse