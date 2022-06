Navya : Les navettes autonomes Navya vont débarquer à Bahreïn

(BFM Bourse) - Le titre Navya est bien orienté vendredi en réaction à l'annonce d'un accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn pour accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le pays.

Après l'Arabie Saoudite en mars dernier, un autre pays du Golfe est séduit par la solution de mobilité de Navya avec ses véhicules autonomes. Navya annonce vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn pour accompagner le déploiement des véhicules autonomes dans l'ensemble du royaume.

"Avec l'augmentation des volumes de passagers et de fret sur ses routes, ses ports et ses aéroports, le Royaume de Bahreïn veut adopter les dernières technologies et orienter ses investissements vers des technologies innovantes de haut vol qui réduisent les émissions de carbone et apportent une expérience de mobilité fluide et connectée", explique Navya dans son communiqué.

L'accord conclu avec le ministère des Transports et des Télécommunications de Bahreïn et Navya vise à déployer des "navettes autonomes pour de nombreux cas d'usage permettant de faciliter la mobilité [...] et d'améliorer le réseau de transport public du Royaume, conformément au programme de développement économique à long terme du pays, Bahrain Economic Vision 2030", ajoute le spécialiste français des navettes autonomes.

En marge de la publication de ses comptes annuels, Navya indiquait vouloir renforcer "sa position d’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome pour le transport de biens et de personnes via le franchissement de nouveaux jalons technologiques et commerciaux".

Sans objectifs chiffrés, Navya entend accroître cette année son carnet de commandes sur l’offre de conduite niveau 3 et travaille à l’élaboration de son offre commerciale de niveau 4, en ligne avec la règlementation qui sera effective en Europe mi-2022. Le groupe promet de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse de développement commercial, visant à "accélérer la pénétration de marchés ciblés et identifiés sur des cas d’usage spécifiques et des environnements favorables à l’implémentation de flottes autonomes". Le protocole d'accord annoncé vendredi avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn apporte quelques éléments en faveur de Navya. Vers 11h50, l'action Navya progresse de 3,28% à 0,914 euros. Le titre reste cependant toujours en baisse de 56% depuis janvier.

S. S. - ©2022 BFM Bourse