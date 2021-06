Navya : Le remaniement de sa direction par Navya est vivement salué par la Bourse

(BFM Bourse) - Réuni vendredi, le conseil de surveillance du spécialiste français des systèmes de conduite à destination des véhicules autonomes a acté plusieurs changements à la tête du groupe, qui doit désormais assurer sa transition entre la vente d'expérimentations et la commercialisation effective.

Atone depuis de longs mois (-8% sur 3 mois) et même clairement baissier depuis le début de l'année (-29%) après un spectaculaire parcours en 2019, le cours du titre Navya se réveille ce lundi matin (+7,8% à 2,44 euros vers 12h20) à la faveur de changements apportés par le conseil de surveillance à la tête du groupe.

Exit le président du directoire Etienne Hermite, et le directeur des opérations (COO) Jérôme Rigaud, qui étaient respectivement en place depuis mars 2019 et mai 2018, "Navya annonce "accélérer autour d’un directoire resserré" au profit de Pierre Lahutte, Olivier Le Cornec et Benoît Jacheet.

Le premier cité se voit confirmer dans son rôle dans son rôle de directeur de la stratégie et du développement et voit son périmètre élargi pour couvrir la gestion du produit, les activités de licences et la stratégie RSE (responsabilité sociale et environnementale). Pierre Lahutte assumera par ailleurs, "à titre transitoire", la présidence du directoire de Navya. Cité dans le communiqué, le président du conseil de surveillance du groupe Charles Beigbeder estime que "Navya peut s’appuyer sur sa grande expérience du secteur de la mobilité et du transport [Pierre Lahutte a notamment fait ses classes chez Iveco, NDLR], secteur dans lesquels [il] a déjà mis en œuvre avec succès des technologies disruptives visant à réduire drastiquement les émissions notamment dans le domaine de l’électrification. (...) Pierre a en outre contribué ces derniers mois à développer des partenariats très prometteurs pour le futur de Navya" ajoute-t-il.

Partenariat renforcé avec Valeo

Pour rappel, Navya a récemment annoncé un renforcement de sa collaboration avec l'équipementier automobile Valeo en vue de "mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4 (qui correspond à une autonomie complète -sans conducteur- du véhicule dans des conditions prédéfinies, NDLR), commercialisables dans les trois prochaines années", après avoir notamment conclu un partenariat avec REE Automotive, concepteur d'une plateforme innovante pour les véhicules électriques, en avril dernier.

Autre bénéficiaire de la "simplification et [du] renforcement du directoire en vue de la future commercialisation de solutions de conduite autonome de niveau 4", le directeur technologique Olivier Le Cornec devient responsable de la production et du service client. "Depuis l’arrivée d’Olivier, Navya a franchi une étape cruciale avec la finalisation de ses systèmes de conduite autonome de niveau 4" explique Charles Beigbeder, qui estime qu'élargir son périmètre de compétences devrait "favoriser la mise en œuvre des développements actuels et à venir" alors que le groupe se trouve "dans une phase-clef", à savoir celle de la transition entre la vente d'expérimentations et la commercialisation effective.

Enfin, l'actuel directeur financier Benoît Jacheet récupère les fonction de directeur des ressources humaines et des ventes du groupe, pour s'attaquer "à la préparation de l’organisation commerciale pour la mise sur le marché des solutions et des services", toujours selon Charles Beigbeder.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse