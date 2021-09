Navya : Le ralentissement de la dynamique commerciale de Navya plombe le titre

(BFM Bourse) - Déjà victime du reflux de l'appétit pour les actifs risqués depuis le début du mois, avec une baisse de plus d'un tiers de sa valeur, la société rhodanienne spécialisée dans les systèmes de conduite autonome décroche de 10% mercredi face à l'alourdissement de ses pertes semestrielles.

La publication des résultats semestriels du spécialiste des systèmes de mobilité autonome Navya fait l'effet d'une douche froide pour les investisseurs.

Avec 9 navettes autonomes vendues au cours du premier semestre, contre 10 au cours de la première moitié de 2020, la firme originaire de Villeurbanne voit sa dynamique commerciale ralentir, Navya citant les effets de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement qui perdurent dans certains pays (Corée du Sud, Japon, États-Unis). Le chiffre d'affaires de la période décline ainsi de 2% à 4,603 millions d'euros, une légère progression des revenus des services (de 1,6 à 1,9 million d'euros en un an) compensant une partie du repli des ventes de véhicules.

Les dépenses de ventes et marketing n'ont cependant pas ralenti, augmentant au contraire de 19%, tandis que les efforts en R&D -l'essentiel des investissements à l'heure actuelle- ont été poursuivis avec un budget en hausse de 9% sur la période. L'augmentation des frais généraux (+1%) est restée mesurée.

Sans surprise dans ce contexte, la perte opérationnelle s'est creusée de 9% à -11,694 millions d'euros, et la perte nette de 11% à 12,505 millions d'euros.

La position de trésorerie au 30 juin de Navya était redescendue à 19,8 millions d'euros, contre 23,3 millions à fin juin 2020. Cependant, la firme a ensuite sécurisé, en juillet, 7,5 millions d’euros de subventions pour quatre de ses projets technologiques. "Cette dotation valide la stratégie et ses perspectives technologiques avec la mise en place de partenariats avec des acteurs de premier plan au sein des secteurs des télécommunications (Orange) et de la mobilité (Actia, Bluebus et Keolis)", fait valoir le groupe.

Plus récemment, le 16 septembre, Navya a renouvelé sa ligne de financement en fonds propres conclue avec Kepler Cheuvreux. Ce dernier, n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire (les titres émis étant in fine essentiellement absorbés par le marché) peut souscrire à sa propre initiative jusqu'à 11 millions d'actions. Depuis, "Navya a constaté que la limite (initiale) d’exercice de deux euros, mentionnée dans sa récente note d’opération, pourrait être interprétée comme un seuil en deçà duquel les lignes de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux ne pouvaient pas être exercées". Or, le titre n'a pratiquement plus coté au-dessus de 2 euros depuis.

Afin de lever toute ambiguïté, le directoire de Navya a décidé d’amender le contrat avec Kepler Cheuvreux pour supprimer toute référence à un prix minimum, les autres éléments restant inchangés. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'action resterait durablement sous 2 euros que le courtier interromprait le processus conduisant à gonfler le capital du groupe (le contrat représentant une augmentation de près de 15% du nombre de titres composant actuellement le capital).

Navya rappelle qu’elle a mis en place ces lignes "pour accompagner les besoins d’investissements de la société, dans le cadre d'une gestion rigoureuse de sa trésorerie, et qu’elle conserve la possibilité de les suspendre ou d’y mettre fin à tout moment", ce qui n'empêche pas la pression vendeuse. Le titre perd 9,45% à 1,756 euros dans l'après-midi, non loin du plancher annuel touché cet été.

